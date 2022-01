VIDEO Borussia Dortmund-Friburgo, Haaland show: gli highlights di Bundesliga (Di sabato 15 gennaio 2022) Nella gara della 19ª giornata di Bundesliga, il Borussia Dortmund supera per 5-1 il Friburgo. In gol Mauenier (doppietta), Haaland (doppietta) Demirovic e Dahoud. Guarda gli highlights del match Leggi su mediagol (Di sabato 15 gennaio 2022) Nella gara della 19ª giornata di, ilsupera per 5-1 il. In gol Mauenier (doppietta),(doppietta) Demirovic e Dahoud. Guarda glidel match

