Very Mobile: attivazione e SIM gratis, tutto illimitato e fino a 220 GB (Di sabato 15 gennaio 2022) Very Mobile, operatore virtuale di WindTre, propone le sue tariffe dedicate ai clienti di altri operatori senza costi per SIM (se attivi online) e attivazione. Se invece si desidera attivare una nuova numerazione il costo di attivazione è pari a 1,99€ con SIM gratuita. L'offerta operator attack parte da 5,99€ al mese per chiamate ed SMS illimitati e 50 GB per navigare in rete a velocità massima di 30 Mbps e può arrivare fino a 220 GB. Giga 120, torna la tariffa iliad più conveniente Very Mobile, SIM e attivazione gratis Le tariffe Very Mobile si suddividono in quattro offerte, alcune operator attack, cioè sono specifiche per determinati operatori di provenienza, e altre sono attivabili da ...

