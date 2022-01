Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda sabato 15 gennaio 2022 (Di sabato 15 gennaio 2022) Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 15 gennaio 2022 su Canale 5 Oggi, sabato 15 gennaio 2022, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 15 gennaio ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 15 gennaio 2022)del 15su Canale 5 Oggi,15, alle ore 16,30 su Canale 5 va in, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, lee glidiin15...

Advertising

chiaraf_sal : @Martinetus Verissimo, ho conosciuto persone fantastiche con cui spero di condividere un futuro di cambiamento e ri… - 1BoJackHorseMan : @Danieleriz80 @MassimilianRic verissimo! mi chiedevo ieri come hanno fatto gli ebrei a perdonare i tedeschi, poi mi… - FBeulcke : @RobiVil Verissimo. La mia tecnica è quella di stipare quante più vowels possibili. E comunque gli ultimi due li av… - rosa13365813 : RT @Katya95890527: Buongiorno #zengavo tanti auguri ai nostri Rosy e Andrea per gli 11 mesi meravigliosi??stavo pensando??ma per festeggia… - Nemrac78141887 : Verissimo, al mio compagno gli si è accorciato totalmente... ?????????????????????????????????????????????????????????????????????? -