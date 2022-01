Verissimo, arriva Arisa: anticipazioni di sabato 15 gennaio (Di sabato 15 gennaio 2022) Nel nuovo appuntamento di Verissimo arriva Arisa: ecco le anticipazioni di sabato 15 gennaio Arisa, ospite sabato 15 gennaio, commenta a Verissimo l’esclusione dalla prossima edizione del Festival di Sanremo: “Mi è dispiaciuto non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti. Io tento sempre di partecipare perché il mio sogno è quello di andare all’Eurovision Song Contest. Mi sento profondamente italiana e quindi mi piacerebbe rappresentare il nostro Paese all’estero” – e aggiunge – “vorrei diventare una piccola Pausini, senza pretese”. Leggi anche –> isola dei famosi 2022 rosalinda cannavo nel cast del reality Nel corso degli anni la cantante ha abituato il pubblico a ... Leggi su 361magazine (Di sabato 15 gennaio 2022) Nel nuovo appuntamento di: ecco ledi15, ospite15, commenta al’esclusione dalla prossima edizione del Festival di Sanremo: “Mi è dispiaciuto non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti. Io tento sempre di partecipare perché il mio sogno è quello di andare all’Eurovision Song Contest. Mi sento profondamente italiana e quindi mi piacerebbe rappresentare il nostro Paese all’estero” – e aggiunge – “vorrei diventare una piccola Pausini, senza pretese”. Leggi anche –> isola dei famosi 2022 rosalinda cannavo nel cast del reality Nel corso degli anni la cantante ha abituato il pubblico a ...

Advertising

361_magazine : - 361_magazine : - simonabastiani : Da domani a @verissimotv inizia #cepostaperteepoi @CePostaPerTeOff - lattuga99 : RT @fabiofabbretti: A #Verissimo arriva lo spazio dedicato a #CèPostaPerTe per scoprire come sono finite le storie. Se sviluppata bene, la… - boca_magic : RT @fabiofabbretti: A #Verissimo arriva lo spazio dedicato a #CèPostaPerTe per scoprire come sono finite le storie. Se sviluppata bene, la… -