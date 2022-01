Venturato pronto al debutto con la Spal | “Benevento avversario importante”

(Di sabato 15 gennaio 2022) Tempo di lettura: 5 minutiFerrara – Robertoa debuttare sulla panchina della. L’ex tecnico del Cittadella, subentrato a Clotet durante la lunga pausa del campionato, affronterà domani ildi Fabio Caserta. Nella conferenza stampa di presentazione del match,ha affrontato diversi temi.– Veniamo da una sosta abbastanza lunga, a differenza delche giovedì ha giocato. Hanno una rosaper la categoria, andremo ad affrontare la partita cercando di avere la consapevolezza delle nostre capacità, andando in campo per cercare di giocarci la partita. Nuovi – I ragazzi stanno tutti abbastanza bene, abbiamo fatto un lavoroin questi giorni. Credo che la condizione ...

...ha affrontato nel corso della telefonata di questa mattina con l'allenatore Roberto, ... che ho trovato molto ottimista, desideroso di scendere in campo, incuriosito da Ferrara ead ...... che seguirà da vicino la Spal anche nella prima partita dell'era, vale a dire quella ... che ho trovato molto ottimista , desideroso di scendere in campo, incuriosito da Ferrara ead ...Tacopina pronto a muoversi ancora sul mercato "Vogliamo un nuovo portiere, un esterno destro e un centrocampista per completare la squadra secondo il modulo del mister". A dirlo ...Roberto Venturato è pronto a mettersi alla prova a Ferrara. Altra dimensione rispetto a Cittadella, anche se l'ex tecnico granata ci ha tenuto a sottolineare l'importanza acquisita dal club veneto gra ...