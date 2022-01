Venezia, era sindacalista ed ex consigliere del Pd: croupier del casinò scoperto con 28mila euro di fiches rubate (Di sabato 15 gennaio 2022) Dal 2013 al 2014 era stato consigliere comunale del Pd a Venezia. Rappresentante sindacale di Fisascat-Cisl si è poi distinto come uno dei croupier più attivi nelle vertenze con il Comune lagunare, a difesa dei dipendenti della casa da gioco. In una notte che lui stesso ha definito “di follia”, Enrico Gianolla, 53 anni, si è intascato alcune fiches al tavolo verde del valore di mille euro ciascuna. Altre sono state trovate nel suo cappotto, per un totale di 28mila euro. Un furto bello e buono, con destrezza, ma che non è sfuggito all’occhio delle telecamere di controllo e all’intuito di un ispettore che si trovava in sala. Gianolla è stato invitato in direzione e ha dovuto ammettere il fattaccio. Non si tratta di una novità assoluta: a Venezia un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Dal 2013 al 2014 era statocomunale del Pd a. Rappresentante sindacale di Fisascat-Cisl si è poi distinto come uno deipiù attivi nelle vertenze con il Comune lagunare, a difesa dei dipendenti della casa da gioco. In una notte che lui stesso ha definito “di follia”, Enrico Gianolla, 53 anni, si è intascato alcuneal tavolo verde del valore di milleciascuna. Altre sono state trovate nel suo cappotto, per un totale di. Un furto bello e buono, con destrezza, ma che non è sfuggito all’occhio delle telecamere di controllo e all’intuito di un ispettore che si trovava in sala. Gianolla è stato invitato in direzione e ha dovuto ammettere il fattaccio. Non si tratta di una novità assoluta: aun ...

tancredipalmeri : Effettivamente era rigore per il Venezia quello di Florenzi su Henry - OptaPaolo : 1 - Era da febbraio 2002, proprio contro il Milan (1-4 in quel caso) che il Venezia non perdeva un match casalingo… - lciucciovino : RT @fattoquotidiano: Venezia, era sindacalista ed ex consigliere del Pd: croupier del casinò scoperto con 28mila euro di fiches rubate http… - Stefano___1970 : Venezia, era sindacalista ed ex consigliere del Pd: croupier del casinò scoperto con 28mila euro di fiches rubate… - Stefano___1970 : RT @fattoquotidiano: Venezia, era sindacalista ed ex consigliere del Pd: croupier del casinò scoperto con 28mila euro di fiches rubate http… -