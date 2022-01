Varese | prof insegna per 21 anni con la laurea falsa | sequestrati beni per oltre 350mila euro

Advertising

La Guardia di Finanza diha eseguito un sequestro preventivo di beni per 350mila euro a un'insegnante di scuola primaria della provincia diche, per oltre 21 anni, ha esercitato abusivamente la professione, presentando un certificato di laurea falso da 110 e lode, mentre non si è mai iscritta all'università. La somma si riferisce ..."Sono particolarmente orgoglioso di questa opportunità - commenta il. Matteo Tozzi, ... hanno fatto la differenza il Comitato Etico, la Farmacia, i Nefrologi die di Tradate e il servizio ...Per 21 anni ha fatto l'insegnante a Varese senza avere la laurea e ora dovrà restituire 350mila euro. I finanzieri del Comando Provinciale, su delega della Procura, hanno ...La Guardia di Finanza di Varese ha eseguito un sequestro preventivo di beni per 350mila euro a un'insegnante di scuola primaria della provincia di ...