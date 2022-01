Vangelo del giorno: Marco 2,13-17 – Audio e commento Papa Francesco (Di sabato 15 gennaio 2022) Lo spunto dal Vangelo di oggi 15 Gennaio 2022, Sabato: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati”. “Andate a imparare cosa vuol dire misericordia io voglio, e non sacrifici. La misericordia di Dio cerca tutti, perdona tutti. Soltanto, ti chiede di dire: Sì, aiutami. Soltanto quello”. I Settimana Tempo Ordinario L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 15 gennaio 2022) Lo spunto daldi oggi 15 Gennaio 2022, Sabato: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati”. “Andate a imparare cosa vuol dire misericordia io voglio, e non sacrifici. La misericordia di Dio cerca tutti, perdona tutti. Soltanto, ti chiede di dire: Sì, aiutami. Soltanto quello”. I Settimana Tempo Ordinario L'articolo proviene da La Luce di Maria.

