Valeria Valente | “Una donna al Quirinale? Solo se si è distinta per capacità e competenze”

(Di sabato 15 gennaio 2022) Unaal? Da non escludere a priori. Ciò che conta è individuare come successore del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il profilo migliore indipendentemente dal genere. E’ questo il punto di vista della senatrice Pd, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul Femminicidioche con F-Mag ha tirato le somme rispetto al lavoro svolto l’anno scorso sul fronte del contrasto alla violenza sulle donne e stilato una sorta di identikit del prossimo capo dello Stato. Onorevole, qual è il bilancio del lavoro svolto in commissione nell’ultimo anno? “Mi ritengo soddisfatta perché avere mantenuto alta attenzione sul tema e fatto indagini che hanno orientato sia il Parlamento che il governo su un tema importante come quello della violenza degli uomini sulle donne. Siamo ...