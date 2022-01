Vaccino anti covid 19: nuovo hub per bambini al “Sarria-Monti” di San Giovanni a Teduccio (Di sabato 15 gennaio 2022) Vaccino anti covid 19 a Napoli: inaugurato un nuovo centro vaccinale per i bambini da 5 a 11 anni presso l’IC “Sarria – Monti” di San Giovanni a Teduccio. La campagna vaccinale anti covid 19 per la fascia di età 5 – 11 anni continua presso gli Istituti Comprensivi della Città di Napoli. Ieri, venerdì Leggi su 2anews (Di sabato 15 gennaio 2022)19 a Napoli: inaugurato uncentro vaccinale per ida 5 a 11 anni presso l’IC “” di San. La campagna vaccinale19 per la fascia di età 5 – 11 anni continua presso gli Istituti Comprensivi della Città di Napoli. Ieri, venerdì

Advertising

LiciaRonzulli : Ben 12 ore di cammino nella foresta amazzonica con il padre sulle spalle per portarlo a fare la prima dose di vacci… - GiovaQuez : La Spagna ha autorizzato la somministrazione di una quarta dose del vaccino anti Covid peri fragili #COVID19 - Agenzia_Ansa : Immortalato in un video l'infermiere che finge di iniettare il vaccino anti-covid in cambio di denaro. L'uomo è sta… - AManfrotto : RT @loren_ch: @LiciaRonzulli Ben 12 mesi di navigazione nei mari tempestosi del polo con la ciurma della rompighiaccio per portarli a fare… - katjure : RT @renata_gili: Vaccinazione anti CoVid19 nei bambini: perché non bisogna aspettare a vaccinare i propri figli. Mi capita spesso di ricev… -