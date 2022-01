“Vacciniamoci”: l’appello di Angela da Mondello (con un positivo in casa) scatena i complottisti (Di sabato 15 gennaio 2022) Corre l’estate del 2020, la prima dall’avvento della pandemia. Le telecamere del programma del pomeriggio di canale 5 condotto (allora) da Barbara D’Urso intercettano nella spiaggia palermitana di Mondello una donna, che diventerà virale grazie alle sue affermazioni. A suo dire, a Mondello, il covid non esiste. Angela da Mondello diventa un’icona di quell’estate, un po’ come qualche anno prima le due giovani del calippo su di una spiaggia capitolina. Sono passati quasi due anni (un anno e mezzo) da quella botta di popolarità, Angela Chianello è tornata nel dimenticatoio (sebbene sia molto seguita sui social – con 120mila follower, tra cui molti haters ad onor del vero) fino a ieri pomeriggio. La signora palermitana ha infatti postato una story su Instagram abbastanza emblematica. “Anche da noi è ... Leggi su nonsolo.tv (Di sabato 15 gennaio 2022) Corre l’estate del 2020, la prima dall’avvento della pandemia. Le telecamere del programma del pomeriggio di canale 5 condotto (allora) da Barbara D’Urso intercettano nella spiaggia palermitana diuna donna, che diventerà virale grazie alle sue affermazioni. A suo dire, a, il covid non esiste.dadiventa un’icona di quell’estate, un po’ come qualche anno prima le due giovani del calippo su di una spiaggia capitolina. Sono passati quasi due anni (un anno e mezzo) da quella botta di popolarità,Chianello è tornata nel dimenticatoio (sebbene sia molto seguita sui social – con 120mila follower, tra cui molti haters ad onor del vero) fino a ieri pomeriggio. La signora palermitana ha infatti postato una story su Instagram abbastanza emblematica. “Anche da noi è ...

Advertising

BonaciniStella : RT @myrtamerlino: Ospedali in Alto Adige di nuovo pieni con persone non vaccinate. Sembra di essere tornati a un anno fa. Non resti sordo… - OndaWebTv : 'Vacciniamoci tutti!', l'appello della presidente dell'Ordine dei Medici di Caserta Erminia Bottiglieri ??… -