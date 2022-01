Vaccini | la lunga coda all’hub notturno di Sesto San Giovanni | “Non ce l’aspettavamo”

Advertising

leone52641 : RT @magicaGrmente22: #SARSCoV2 #vaccini #ObbligoVaccinale È sconvolgente. Le ricerche superano di gran lunga il 100 - Testament73 : RT @ElGusty99523701: ricevere vaccini ogni tre-quattro mesi? «Stimolare il sistema immunitario ogni quattro mesi con un vaccino non è una… - ElGusty99523701 : ricevere vaccini ogni tre-quattro mesi? «Stimolare il sistema immunitario ogni quattro mesi con un vaccino non è u… - cavalierepadano : RT @magicaGrmente22: #SARSCoV2 #vaccini #ObbligoVaccinale È sconvolgente. Le ricerche superano di gran lunga il 100 - magicaGrmente22 : #SARSCoV2 #vaccini #ObbligoVaccinale È sconvolgente. Le ricerche superano di gran lunga il 100 -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini lunga

NapoliToday

Anche a Moncalieri la scuola ha appena terminato la prima settimana di lezioni, dopo lapausa natalizia, con problemi (per fortuna superati) dovuti alla rottura dell'impianto di ...deiper ...Iniziative come quella di martedì, che verrà riproposta nel pomeriggio del 1° febbraio, rappresentano altri passi importanti nellastrada che stiamo percorrendo per uscire dall'emergenza'. ...L'apertura è rivolta a tutti i cittadini che vogliono vaccinarsi sia per le prime dosi che per le dosi booster. Tutti i venerdì di gennaio a partire da oggi sarà attivo anche in orario notturno, per 3 ...Anche se non mancano i problemi: “È una bella iniziativa, ma manca un po’ di organizzazione”. Il problema è che manca un po' di organizzazione': a dirlo ai microfoni di Fanpage.it è un cittadino che i ...