"Vaccinati avvelenati, che fine faranno". Il Nobel Montagnier a Milano, roba agghiacciante: "Voi salverete l'umanità" (Di sabato 15 gennaio 2022) Ha fatto molto rumore la partecipazione di Luc Montagnier, 89enne premio Nobel, alla manifestazione no green pass organizzata da Gianluigi Paragone in quel di Milano. Il virologo e biologo francese ha detto esattamente ciò che la sua platea voleva sentire riguardo al vaccino: "Chiedo a tutti i miei colleghi di fermare le vaccinazioni contro il Covid con questo tipo di vaccini. Ne va di mezzo il futuro dell'umanità". Montagnier è convinto che miliardi di persone vaccinate siano il male, mentre i no-vax siano quelli furbi e intelligenti di questa epidemia: "Il dopo dipende da voi, soprattutto dai non Vaccinati, che un domani potranno salvare l'umanità, mentre i Vaccinati dovranno essere salvati dai centri medici".

