Vacanza esclusiva in montagna: gli chalet di lusso (Di sabato 15 gennaio 2022) Life&People.it Addormentarsi la sera sotto il cielo stellato e svegliarsi al mattino davanti all’incanto delle Dolomiti; avete mai pensato di trascorrere una Vacanza di lusso in uno chalet di montagna, circondati da neve fresca, aria pura e un panorama mozzafiato? Il tempo è più lento in montagna, alcuni rifugi, raggiungibili solo con la funivia o gatto delle nevi, assomigliano a luoghi fiabeschi, incastonati tra maestose cime e affascinanti valli. Ma non pensate a location amene prive di comfort; i moderni chalet, hanno suite panoramiche in legno, pietra e vetro da cui ammirare il panorama; spa di lusso dove rigenerarsi; ristoranti gourmet dove concedersi specialità genuine locali. Posizionati su incantevoli percorsi escursionistici e piste da sci, sono ideali ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 15 gennaio 2022) Life&People.it Addormentarsi la sera sotto il cielo stellato e svegliarsi al mattino davanti all’incanto delle Dolomiti; avete mai pensato di trascorrere unadiin unodi, circondati da neve fresca, aria pura e un panorama mozzafiato? Il tempo è più lento in, alcuni rifugi, raggiungibili solo con la funivia o gatto delle nevi, assomigliano a luoghi fiabeschi, incastonati tra maestose cime e affascinanti valli. Ma non pensate a location amene prive di comfort; i moderni, hanno suite panoramiche in legno, pietra e vetro da cui ammirare il panorama; spa didove rigenerarsi; ristoranti gourmet dove concedersi specialità genuine locali. Posizionati su incantevoli percorsi escursionistici e piste da sci, sono ideali ...

Advertising

fedeb065091 : RT @a_l_e_____: in tutto questo sclero generale sg è scomparso, l'esclusiva del regolamento l'ha presa sul serio ahahah...ci aveva avvisato… - a_l_e_____ : in tutto questo sclero generale sg è scomparso, l'esclusiva del regolamento l'ha presa sul serio ahahah...ci aveva… - lampedusatoday : Tutta la magia di una vacanza in dammuso in una zona esclusiva. Scopri di più su Villaggio Albergo I Dammusi di Bo… - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Bianca e Franco tornano dalla breve vacanza con Angela prima di lasciarla al suo lavoro in Sicilia: guarda l'#anteprima della… - ChilErminia : RT @UPAS_Rai: Bianca e Franco tornano dalla breve vacanza con Angela prima di lasciarla al suo lavoro in Sicilia: guarda l'#anteprima della… -