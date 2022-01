Una Vita anticipazioni | Marcos ed Antonito cadono nella loro rete

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ledi Unarelative alla puntata di oggi ci svelano che i Quesada continueranno a procurare solo guai a chi gli sta intorno, primae poifinirannodi Aurelio e NataliaunaUna nuova puntata attende i fan di Una. Leci fanno sapere che purtroppofinirà nel cedere alle tentazioni di Natalia. La donna è da un pò di tempo che lo corteggia e nonostante il marito di Lolita ha provato a non cedere, è poi cadutosua trappola. Intanto, ancheè finito nel mirino: Aurelio gli comunicherà di essere tornato con il denaro del padre per investirlo...

Advertising

lapoelkann_ : “Mi è sempre piaciuto occuparmi degli altri, credo che pensare solo a se stessi sia una forma di vita molto noiosa”… - enpaonlus : Core il cane simbolo dei maltrattamenti è morto d'infarto - matteosalvinimi : Dieci anni. Una preghiera per chi quella notte perse la vita. #CostaConcordia - bassi_suresh : RT @francycognato: Tatino,13 anni e una intera vita passata in gabbia.Purtroppo ha un tumore maligno ed è quasi paralizzato alle zampe post… - FedericaSure : @ciccinobellotto @infasti_rita ?? Tu sei giovane, indipendente, determinata. Puoi fare tutto, scegliere tutto. Aver… -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita

... si deposita la compenetrazione tra un vecchio e nuovo, un già vissuto e un innovativo che sembra daree corpo adnuova poetica di arte ambientale. Arte del quotidiano invisibile, di ciò che ......nel modo più accurato possibile il contesto politico dinazione e tutti i rischi legati alla sicurezza informatica" . Ciò che teme il Comitato è che la Cina possa introdursi e controllare la...di Leo Turrini Sandro Munari sta affrontando la curva più difficile. Il Campionissimo dei rally, ottantunenne, lotta per la vita in un letto d’ospedale. Lo ha reso noto la moglie Flavia: "Pregate per ...L’emergenza ospedaliera diventa il terreno di scontro delle ultime ore. Il punto è chiaro, è lecito in emergenza di posti letto, ...