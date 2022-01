“Un Posto al Sole”, crisi a Palazzo Palladini: da adesso cambia tutto (Di sabato 15 gennaio 2022) Un Posto al Sole, scoppia la crisi a Palazzo Palladini: i personaggi della Terrazza, in modo particolare, si ritroveranno a fronteggiare diversi problemi Un Posto al Sole si prepara ad un periodo davvero molto lungo e complicato. A Palazzo Palladini va via una donna ma viene un’altra al suo Posto: stiamo parlando di Angela e Katia. L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 15 gennaio 2022) Unal, scoppia la: i personaggi della Terrazza, in modo particolare, si ritroveranno a fronteggiare diversi problemi Unalsi prepara ad un periodo davvero molto lungo e complicato. Ava via una donna ma viene un’altra al suo: stiamo parlando di Angela e Katia. L'articolo proviene da YesLife.it.

