Ultime Notizie Serie A: il piano della Lega per i ristori, le parole di Andreazzoli (Di sabato 15 gennaio 2022) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.40 – Fiorentina, il piano estivo di Vlahovic– L’attaccante viola studia il suo futuro. La notizia Ore 9.20 – La strategia di Lega e Federcalcio sui ristori – Scommesse, tasse e riduzione spese sanitarie per i tamponi, i dettagli. La notizia Ore 9.00 – Andreazzoli si racconta a SportWeek – L’allenatore dell’Empoli parla di passato e presente ad Empoli. Le parole Ore 8.20 – Milan, senza Tomori e Kjaer: la bontà delle idee conta più degli uomini – Gli infortuni dei due difensori ora spingono i rossoneri a dover scegliere bene sul mercato. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.40 – Fiorentina, ilestivo di Vlahovic– L’attaccante viola studia il suo futuro. La notizia Ore 9.20 – La strategia die Federcalcio sui– Scommesse, tasse e riduzione spese sanitarie per i tamponi, i dettagli. La notizia Ore 9.00 –si racconta a SportWeek – L’allenatore dell’Empoli parla di passato e presente ad Empoli. LeOre 8.20 – Milan, senza Tomori e Kjaer: la bontà delle idee conta più degli uomini – Gli infortuni dei due difensori ora spingono i rossoneri a dover scegliere bene sul mercato. L’editoriale L'articolo proviene da Calcio News 24.

