UFFICIALE - Il Genoa ha esonerato Shevchenko | il comunicato ufficiale del club ligure

Advertising

AntoVitiello : Ieri sera, durante la gara con il Genoa, Fikayo #Tomori ha riportato una lesione del menisco mediale del ginocchio… - cn1926it : UFFICIALE – Il #Genoa ha comunicato l’esonero di #Shevchenko - sportli26181512 : Genoa, ufficiale l'esonero di Shevchenko: squadra a Konko, obiettivo Labbadia: Andriy Shevchenko non è più l'allena… - enzolampard : UFFICIALE: #Shevchenko è stato sollevato dall’incarico come allenatore del #Genoa, ora in pole per sostituirlo c’è #Labbadia #calciomercato - Frankiessl1900 : #Genoa, ufficiale l'esonero di #Shevchenko. Panchina affidata temporaneamente a #Konko -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Genoa

Nessun'altra chance. La buona prova nella sfida in Coppa Italia contro il Milan, con la sconfitta arrivata solo nei tempi supplementari, non è bastata a salvargli la panchina. Ilcon un comunicato ha infatti annunciato di aver esonerato Andriy Shevchenko. ad interim ? La conduzione tecnica della prima squadra ad interim è stata affidata ad Abdoulay Konko, in ...GENOVA - Andriy Shevchenko non è più l'allenatore del, adesso è. La società ha reso nota la decisione finale sul tecnico ucraino: " IlCfc comunica che il tecnico Andriy Shevchenko è stato sollevato dall'incarico. Il Club ringrazia ...Per il successore in ballo una rosa ristretta a pochi nomi: in vantaggio l'ex Amburgo Labbadia Dopo giorni di indiscrezioni e tira e molla, è arrivata la scelta ufficiale: Shevchenko non è più ...Fatale ad Andriy Shevchenko il k.o in Coppa Italia contro il suo Milan. Oggi, 15 gennaio, la scelta della società che con un cominucato stampa ha dato l'annuncio ...