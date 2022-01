Ucraina, gli Usa accusano Mosca e cercano nuove forniture di gas (Di sabato 15 gennaio 2022) Washington starebbe valutando un piano alternativo per garantire forniture di gas naturale all'Europa, se il conflitto dovesse interrompere quelle in arrivo dal Paese ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 15 gennaio 2022) Washington starebbe valutando un piano alternativo per garantiredi gas naturale all'Europa, se il conflitto dovesse interrompere quelle in arrivo dal Paese ...

Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti Usa hanno informazioni secondo cui la Russia ha preposizionato un gruppo di operativi per condurre… - marcodimaio : Attacchi informatici in #Ucraina e fallimento dei colloqui tra #Russia, #Nato e USA non fanno ben sperare. Va evita… - Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti hanno avuto contatti con alcune società energetiche per piani di emergenza sulla fornitura di gas n… - codeghino10 : RT @Tg3web: Nei territori contesi tra Ucraina e Russia, i separatisti del Donbass si preparano a tornare a combattere. Gli Stati Uniti accu… - Angela23763271 : RT @ilfoglio_it: Secondo Wasghington, la Russia fabbrica il casus belli per invadere Kiev. La settimana della diplomazia è finita con il… -