Tv | terribile tragedia poco fa | è morto all’improvviso

Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Grave lutto nel mondo della televisione. È morto all'età di 34 anni all'improvviso lasciando i famigliari e le persone care nello sconforto. Lutto nel mondo della televisione. È morto a 34 anni il volto noto del programma tv americano The Bachelorette, Clint Arlis. A dare la notizia, con grande tristezza, è stata la sorella che ha pubblicato una foto d'infanzia che la ritrae in compagnia del fratello. Il suo annuncio è stato davvero struggente. Ha rivelato che ha perso il suo migliore amico, nonché fratello maggiore la mattina dell'11 gennaio. Una morte improvvisa. La sorella Taylor non ha rivelato la causa del decesso del noto personaggio televisivo, anche per rispettare e tutelare la privacy della famiglia che deve affrontare una situazione così triste e dolorosa.

