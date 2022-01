Truffe assicurazione On-line della Polizia Postale rintraccia il truffatore

(Di sabato 15 gennaio 2022) . Dopo aver visualizzato alcune offerte sul web, notava all’interno del sito internet “Genial Click”.On-ladi Ferrara hanno denunciato in stato di libertà un uomo di origine campane, per truffa. Nello specifico, gli Agenti hanno ricevuto una denuncia da parte di

Advertising

sicurmoto : RT @sicurauto: Assicurazione auto e truffe online: come difendersi - sicurauto : Assicurazione auto e truffe online: come difendersi -

Ultime Notizie dalla rete : Truffe assicurazione

SicurAUTO.it

ON"LINE LA POLIZIA POSTALE INDIVIDUA TRUFFATORE Gli Agenti della Polizia Postale di Ferrara hanno denunciato in stato di libertà un uomo di origine campane, per truffa. Nello ...Inoltre, ogni unità di criptovaluta conservata sui propri server ha un'aggiuntiva : ... Un broker affidabile e sicuro significa non esporsi a possibilio hackeraggi. Tutte le ...Versa regolarmente i soldi dovuti sul conto indicato dal sito. Purtroppo, più avanti arriva l'amara sorpresa: la compagnia con la quale aveva stipulato la polizza era inesistente. A quel punto la giov ...TERNI – Partendo dalla denuncia di una marocchina di 25 anni, i carabinieri hanno denunciato per il reato di truffa in concorso tre campani, della provincia di Napoli, tra i 37 e i 50 anni, di cui due ...