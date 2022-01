"Tre scenari, tutti inediti". Renzi e Berlusconi al Quirinale, frase rubata: cosa rischiano Salvini e Meloni (Di sabato 15 gennaio 2022) Il centrodestra candida ufficialmente al Quirinale Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si è preso del tempo per verificare se ci siano i numeri in Parlamento per "il grande sogno", il Pd e il Movimento 5 Stelle hanno già bollato la candidatura come "irricevibile", esprimendo tutto il gelo per quanto emerso dal vertice romano degli avversari a Villa Grande. E Matteo Renzi? Il leader di Italia Viva ha riunito i suoi grandi elettori e ha avvisato: "Se il centrodestra propone un candidato che fa l'interesse dell'Italia e degli italiani, se è autorevole, credibile e adatto siamo pronti a votarlo. Bisogna vedere chi è, qual è. Ma il centrodestra dovrà presentare un nome diverso da Berlusconi. Sarà in grado? Vedremo". I nomi in ballo? Per ora "il piano B" del centrodestra parte da Mario Draghi e arriva fino a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Il centrodestra candida ufficialmente alSilvio. Il leader di Forza Italia si è preso del tempo per verificare se ci siano i numeri in Parlamento per "il grande sogno", il Pd e il Movimento 5 Stelle hanno già bollato la candidatura come "irricevibile", esprimendo tutto il gelo per quanto emerso dal vertice romano degli avversari a Villa Grande. E Matteo? Il leader di Italia Viva ha riunito i suoi grandi elettori e ha avvisato: "Se il centrodestra propone un candidato che fa l'interesse dell'Italia e degli italiani, se è autorevole, credibile e adatto siamo pronti a votarlo. Bisogna vedere chi è, qual è. Ma il centrodestra dovrà presentare un nome diverso da. Sarà in grado? Vedremo". I nomi in ballo? Per ora "il piano B" del centrodestra parte da Mario Draghi e arriva fino a ...

