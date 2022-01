Trattamento domiciliare, Tar del Lazio boccia linee guida Covid-19 di Speranza (Di sabato 15 gennaio 2022) "È onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l`esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito". Con questa motivazione alla sentenza il Tar Lazio ha accolto il ricorso presentato dal Comitato Cura domiciliare Covid-19, a firma del presidente e avvocato Erich Grimaldi e dell`avvocato Valentina Piraino, contro le linee guida ministeriali del 26 aprile 2021, per il Trattamento domiciliare dei malati Covid. "La Prescrizione dell`Aifa", continua il Tar, "come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale, imponendo, anzi impedendo l`utilizzo di ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 15 gennaio 2022) "È onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l`esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito". Con questa motivazione alla sentenza il Tarha accolto il ricorso presentato dal Comitato Cura-19, a firma del presidente e avvocato Erich Grimaldi e dell`avvocato Valentina Piraino, contro leministeriali del 26 aprile 2021, per ildei malati. "La Prescrizione dell`Aifa", continua il Tar, "come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale, imponendo, anzi impedendo l`utilizzo di ...

