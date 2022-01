Tragedia sfiorata a Roma: prendono una palina e il cartellone si infila dentro l’auto (Di sabato 15 gennaio 2022) Momenti di paura quelli vissuti nel primo pomeriggio, intorno alle 15, dagli occupanti di un’automobile, sulla quale è precipitato l’indicatore di altezze. Prima l’urto, poi la caduta. Solo tanto spavento, fortunatamente, perché nessuno è rimasto ferito. Incidente a Roma in via Boccea L’incidente è avvenuto nell’area del parcheggio del MC Donald di Via di Boccea, all’altezza del civico 561. La zona è stata temporaneamente interdetta al traffico pedonale e veicolare per ripristinare le condizioni di sicurezza. Sul posto per tutte le operazioni di rimozione sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Monte Mario. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 gennaio 2022) Momenti di paura quelli vissuti nel primo pomeriggio, intorno alle 15, dagli occupanti di un’automobile, sulla quale è precipitato l’indicatore di altezze. Prima l’urto, poi la caduta. Solo tanto spavento, fortunatamente, perché nessuno è rimasto ferito. Incidente ain via Boccea L’incidente è avvenuto nell’area del parcheggio del MC Donald di Via di Boccea, all’altezza del civico 561. La zona è stata temporaneamente interdetta al traffico pedonale e veicolare per ripristinare le condizioni di sicurezza. Sul posto per tutte le operazioni di rimozione sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Monte Mario. su Il Corriere della Città.

