Tra Shevchenko e il Genoa è già finita: il tecnico esonerato dopo nove partite di campionato (Di sabato 15 gennaio 2022) L’avventura di Andriy Shevchenko al Genoa è già finita. Il club ligure ha sollevato dall’incarico il tecnico ucraino. L’ex attaccante di Milan e Chelsea, arrivato a novembre dopo l’esonero di Ballardini, ha raccolto soltanto tre punti in nove gare di campionato. La squadra al momento si trova al penultimo posto, a cinque punti dalla zona salvezza occupata dal Venezia. Nell’ultima partita di Sheva sulla panchina del Genoa, i liguri hanno perso a San Siro in Coppa Italia proprio contro il Milan (3-1 ai tempi supplementari). Shevchenko è riuscito a vincere solo una partita in Coppa Italia, 1-0 contro al Salernitana, successo che aveva portato la squadra a giocare contro il Milan. «Il club – si legge in una nota del club ... Leggi su open.online (Di sabato 15 gennaio 2022) L’avventura di Andriyalè già. Il club ligure ha sollevato dall’incarico ilucraino. L’ex attaccante di Milan e Chelsea, arrivato ambrel’esonero di Ballardini, ha raccolto soltanto tre punti ingare di. La squadra al momento si trova al penultimo posto, a cinque punti dalla zona salvezza occupata dal Venezia. Nell’ultima partita di Sheva sulla panchina del, i liguri hanno perso a San Siro in Coppa Italia proprio contro il Milan (3-1 ai tempi supplementari).è riuscito a vincere solo una partita in Coppa Italia, 1-0 contro al Salernitana, successo che aveva portato la squadra a giocare contro il Milan. «Il club – si legge in una nota del club ...

