Torino | un nuovo positivo nel gruppo squadra | il comunicato

(Di sabato 15 gennaio 2022)calciatore trovatoal Covid in casa. Ildella società granata Unin casa. Lo comunica il club tramite i propri canali ufficiali.– «IlFootball Club comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone, un calciatore – vaccinato – è risultatoal COVID-19. La Società ha immediatamente informato le autorità sanitarie competenti e posto il tesserato in isolamento». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #SerieA | @TorinoFC_1906, nuovo giocatore positivo alla vigilia della sfida contro la @sampdoria - CalcioNews24 : #Torino, un nuovo positivo al #Covid ?? - SOSFanta : ?? UFFICIALE - Nuovo caso di #Covid nel #Torino: ecco i convocati, questi sono gli 8 assenti ?… - AntalJonathan : @linoge80 Anche perché sono 250 persone divise a Torino in tre gang ( Palazzo Nuovo, Piazza Castello, Piazza Arb… - internewsit : Torino, nuovo positivo al Covid-19, il conto sale a 4. Nomi però ignoti - -

Ultime Notizie dalla rete : Torino nuovo

Dal canto suo, la Fondazione Gimbe secondo la quale 'ilsistema per conteggiare i pazienti Covid in ospedale serve solo ad evitare restrizioni : tanto vale eliminare il sistema delle Regioni a ...Cresce l'attesa nel paese per l'arrivo delmodello della principale casa automobilistica italiana. Questo dovrebbe dare una bella spinta al marchio diche spera anche in quel paese di ...L'ARERA ha dato notizia delle conseguenze dei rincari bollette. Con l'intervento del Governo si è stanziato un ulteriore booster a sostegno delle famiglie ...Il club ha comunicato la notizia tramite un comunicato C’è un nuovo giocatore positivo nel Torino. Il club granata ha comunicato la positività mediante una nota pubblicata sul proprio sito. “Il Torino ...