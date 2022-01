Torino | Praet | «Importante vincere | ma ho la Sampdoria nel cuore»

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il centrocampista delha parlato dopo la vittoria contro la sua exDennis, centrocampista del, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo la vittoria in casa della sua ex. RITORNO A GENOVA – «È sempre un piacere venire qui, ho lanel. Ma oggi era, sono contento. È il mio primo gol di testa, non sono molto forte. Ho visto la palla uscire dal buco, ma non mi sono spaventato. Stiamo facendo bene, oggi il campo non era perfetto per giocare velocemente la palla». LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : SAMPDORIA-TORINO 1-2 Risultato finale ? ? #Caputo (18') ? #Singo (27') ? #Praet (67') ? ???? SERIE A - 22^ GIORNATA ?… - Italia_Notizie : Sampdoria-Torino 1-2: Singo e Praet rimontano il gol di Caputo, per i granata un colpo europeo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TORINO - Praet: 'Ci divertiamo molto e stiamo facendo punti, dobbiamo continuare così' - apetrazzuolo : TORINO - Praet: 'Ci divertiamo molto e stiamo facendo punti, dobbiamo continuare così' - napolimagazine : TORINO - Praet: 'Ci divertiamo molto e stiamo facendo punti, dobbiamo continuare così' -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Praet

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il centrocampista delha parlato dopo la vittoria contro la sua ex Sampdoria Dennis, centrocampista del, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo la vittoria in casa della sua ex Sampdoria. RITORNO A ...... poi nella ripresa sono stati affondati dall'ex, a segno su cross di Lukic. In classifica ilsale a quota 31 punti al nono posto, mentre resta ferma a 20 la Sampdoria. I blucerchiati ...Successo per gli uomini di Juric che salgono a -1 dalla Roma Continua a vincere il Torino guidato da Ivan Juric: dopo il 4-0 sulla Fiorentina di lunedì, è arrivato il successo in trasferta sulla Sampd ...La squadra di D’Aversa cede ai granata allenati dall’allievo del Gasp: una vittoria in rimonta che li proietta a ridosso della zona Europa Caputo punisce l’errore di piede del fratello d’arte Milinkov ...