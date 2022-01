Tomori stop | il Milan pressa Bremer

Advertising

Il rossonero operato al menisco, la difesa è in emergenza: serve un rinforzo che conosca già la serie A di LUCA TALOTTASe l' infortunio di Kjaer dello scorso dicembre aveva già messo il Milan nella posizione di intervenire nel mercato per rinforzare il reparto difensivo di Pioli, lodi( infortunatosi al menisco del ginocchio sinistro, sarà out per un mese ) dà una spinta e un motivo in più ai dirigenti rossoneri in tal senso. Maldini e Massara, però, mantengono la ...di Luca Talotta È tempo di cambiare marcia, è tempo di dimostrare quali sono le reali intenzioni di questo Milan. Che non può più nascondersi e deve giocarsi le carte da squadra che sogna lo scudetto.(ANSA) - MILANO, 14 GEN - I tempi di recupero di Fikayo Tomori sono stimabili in trenta giorni. Lo annuncia il Milan in una nota. L'intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per ...