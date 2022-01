Tiramisù pralinato | variazione croccante del famoso dolce al cucchiaio!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ilè unasenza pari del classicissimoalStupisce non solo per la consistenza inusuale, ma anche per l’aroma agrumato, arricchito ulteriormente dalla presenza delle nocciole tostate. Già perché questa versione prevede l’utilizzo del succo di limone al posto del caffè. L’incontro scontro tra i due diversi sapori regalerà al palato un’esperienza gustativa indimenticabile. Non solo, per realizzarlo dovete disporre della crema pralinata, qui trovate la nostra ricetta per realizzarla con le vostre mani, rinunciando ai prodotti confezionati e poco salutari. Dal momento che non è prevista cottura alcuna, servitevi unicamente di uova fresche per scongiurare il rischio di contaminazione batterica. Curiose di scoprire come procedere? ...