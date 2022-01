The Weeknd, lo Star Boy torna alla luce con il nuovo album Dawn FM (Di sabato 15 gennaio 2022) The Weeknd in questo nuovo album compie un viaggio necessario, anzi il viaggio più importante: quello verso la catarsi, indispensabile per amare davvero sé stessi e gli altri. Per dare lustro e valore a questo cammino personale ed artistico The Weekend si è ricongiunto ad Abel Makkonen Tesfaye (questo il suo nome all'anagrafe) e ha attraversato tutto il proprio vissuto: le origini in Canada, l'exploit degno di un (futuro) Star Boy, le cadute e gli allori, i tormenti e il sesso occasionale, l'amore perduto da riagganciare e la fama invadente da tenere a bada. Non è un caso che in tutto questo errare, The Weeknd si mostri concettualmente invecchiato in copertina. Essere avanzato negli anni è per il musicista più sinonimo d'esperienza che di decadenza. E così in questo disco esplicita le sue passioni - da ... Leggi su gqitalia (Di sabato 15 gennaio 2022) Thein questocompie un viaggio necessario, anzi il viaggio più importante: quello verso la catarsi, indispensabile per amare davvero sé stessi e gli altri. Per dare lustro e valore a questo cammino personale ed artistico The Weekend si è ricongiunto ad Abel Makkonen Tesfaye (questo il suo nome all'anagrafe) e ha attraversato tutto il proprio vissuto: le origini in Canada, l'exploit degno di un (futuro)Boy, le cadute e gli allori, i tormenti e il sesso occasionale, l'amore perduto da riagganciare e la fama invadente da tenere a bada. Non è un caso che in tutto questo errare, Thesi mostri concettualmente invecchiato in copertina. Essere avanzato negli anni è per il musicista più sinonimo d'esperienza che di decadenza. E così in questo disco esplicita le sue passioni - da ...

