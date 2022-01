The Voice Senior, la sensazionale indiscrezione: "Conosciamo il nome del vincitore" (Di sabato 15 gennaio 2022) Uno spoiler clamoroso sta colpendo le voci di alto livello. Vediamo quindi chi sarà il vincitore del programma musicale Rai. The Voice Senior termina con poche omissioni. Al via la trasmissione musicale di Antonella Clerici, il vincitore è già apparso sui social. Vediamo chi sarà il cantante a convincere tutti. Prende vita The Voice Senior, la trasmissione musicale di Rai 1 dedicata agli aspiranti cantanti Senior. Gli spettatori da casa, infatti, possono guardare i sei episodi riservati alla selezione alla cieca. Inoltre nella serata di ieri i cantanti rimasti in gara hanno affrontato la semifinale dove è andato in scena il temutissimo Knock Out. Ogni squadra composta da 15 interpreti, i coach hanno dovuto dolorosamente sceglierne solo 6. Eliminato in semifinale il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 15 gennaio 2022) Uno spoiler clamoroso sta colpendo le voci di alto livello. Vediamo quindi chi sarà ildel programma musicale Rai. Thetermina con poche omissioni. Al via la trasmissione musicale di Antonella Clerici, ilè già apparso sui social. Vediamo chi sarà il cantante a convincere tutti. Prende vita The, la trasmissione musicale di Rai 1 dedicata agli aspiranti cantanti. Gli spettatori da casa, infatti, possono guardare i sei episodi riservati alla selezione alla cieca. Inoltre nella serata di ieri i cantanti rimasti in gara hanno affrontato la semifinale dove è andato in scena il temutissimo Knock Out. Ogni squadra composta da 15 interpreti, i coach hanno dovuto dolorosamente sceglierne solo 6. Eliminato in semifinale il ...

LoredanaBerte : Stasera tutti su Rai Uno per l’ultima BLIND di The Voice Senior 2?? io e gli altri giudici non vediamo l’ora di chiu… - infoitcultura : La vera storia di Annibale Giannarelli di The Voice Senior: chi è, età, squadra Gigi D'Alessio - infoitcultura : Walter vola in finale a 'The Voice Senior'. Entusiasmante performance di Sterbini!!! - infoitcultura : Chi sono i finalisti di The voice Senior: i nomi dei 12 concorrenti e le squadre dei 4 giudici - infoitcultura : La grande esibizione di Sterbini a 'The Voice Senior'. Ecco il brano con cui è volato in finale -