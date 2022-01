The Voice Senior, Gigi D'Alessio elimina il padre di Laura Pausini: sul palco anche la moglie in lacrime (Di sabato 15 gennaio 2022) Fuori da The Voice Senior, Fabrizio Pausini. Ad eliminare in semifinale , il padre di Laura Pausini, è stato Gigi D'Alessio che lo ha scartato preferendo Piero Cotto e Beatrice Pasquali. Tante le ... Leggi su leggo (Di sabato 15 gennaio 2022) Fuori da The, Fabrizio. Adre in semifinale , ildi, è statoD'che lo ha scartato preferendo Piero Cotto e Beatrice Pasquali. Tante le ...

Advertising

LoredanaBerte : Siete pronti per stasera? Siamo alle semifinali di The Voice Senior 2?? Dalle 21:25 su Rai 1 ??? Non perdetevelo e ti… - LoredanaBerte : Stasera tutti su Rai Uno per l’ultima BLIND di The Voice Senior 2?? io e gli altri giudici non vediamo l’ora di chiu… - telodogratis : Ascolti tv, The Voice Senior contro Grande Fratello Vip: chi ha vinto - PausaCaff3 : The Voice Senior, il padre di Laura Pausini in lacrime la sorpresa sul palco - edosenzaemoji : @TV_Italiana so che ha vinto the voice, sono in grado di leggere i dati. ma parliamo pur sempre di un programma all… -