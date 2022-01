The Rookie 4, anticipazioni 16 gennaio 2022: un nuovo arrivo (Di sabato 15 gennaio 2022) The Rookie 4 torna su Rai 2 domenica 16 gennaio 2022 alle ore 21:00 con la puntata intitolata Cinque minuti. Le anticipazioni svelano che alla squadra si aggiungerà una nuova recluta, Aaron Thorsen che dovrà fare di tutto per convincere Harper che può diventare un bravo poliziotto. Nel frattempo, Nolan e Chen fermeranno una famosa ladra e lei gli fornirà un indizio per una rapina imminente. I due, insieme alla squadra metteranno a punto una strategia per sventarla. Infine, Nolan troverà il coraggio per chiedere un appuntamento a Bailey. The Rookie 4, trama 16 gennaio 2022: al dipartimento arriva Aaron Thorsen, una nuova recluta Nolan e la sua squadra dovranno fare i conti con la morte del collega Jackson West. Tutti loro, dovranno cercare di andare avanti ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 15 gennaio 2022) The4 torna su Rai 2 domenica 16alle ore 21:00 con la puntata intitolata Cinque minuti. Lesvelano che alla squadra si aggiungerà una nuova recluta, Aaron Thorsen che dovrà fare di tutto per convincere Harper che può diventare un bravo poliziotto. Nel frattempo, Nolan e Chen fermeranno una famosa ladra e lei gli fornirà un indizio per una rapina imminente. I due, insieme alla squadra metteranno a punto una strategia per sventarla. Infine, Nolan troverà il coraggio per chiedere un appuntamento a Bailey. The4, trama 16: al dipartimento arriva Aaron Thorsen, una nuova recluta Nolan e la sua squadra dovranno fare i conti con la morte del collega Jackson West. Tutti loro, dovranno cercare di andare avanti ...

