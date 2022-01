The Mandalorian, Leonardo DiCaprio ha consigliato la serie a Jonah Hill: "Non mi interessava"" (Di sabato 15 gennaio 2022) Leonardo DiCaprio ha consigliato la serie a Jonah Hill ma, a quanto pare, al suo compagno di set di Don't look up non è fregato assolutamente niente! Sul set di Don't Look Up, Jonah Hill ha raccontato di essere stato incoraggiato da Leonardo DiCaprio a recuperare The Mandalorian. A quanto pare, a differenza del protagonista di Titanic, la serie non ha detto assolutamente nulla al suo compagno di set nell'ultimo film diretto da Adam McKay. Al termine della visione di The Mandalorian, Jonah Hill ha sottolineato soltanto quanto sia carino Baby Yoda. Per il resto, la serie non gli ha detto assolutamente niente, a differenza ... Leggi su movieplayer (Di sabato 15 gennaio 2022)halama, a quanto pare, al suo compagno di set di Don't look up non è fregato assolutamente niente! Sul set di Don't Look Up,ha raccontato di essere stato incoraggiato daa recuperare The. A quanto pare, a differenza del protagonista di Titanic, lanon ha detto assolutamente nulla al suo compagno di set nell'ultimo film diretto da Adam McKay. Al termine della visione di Theha sottolineato soltanto quanto sia carino Baby Yoda. Per il resto, lanon gli ha detto assolutamente niente, a differenza ...

