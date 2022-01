Tg5 | occhio alle spalle del conduttore | film per adulti e scene esplicite | Va in onda il po***o | Video

(Di sabato 15 gennaio 2022) I 30 anni del Tg5? Un compleanno "a luci rosse". A Striscia la notizia, il tg satirico "di casa", Antonio Ricci ed Ezio Greggio scelgono di celebrare il telegiornale fortemente voluto da Silvio Berlusconi per sfidare vis-à-vis il Tg1 e la Rai con alcune delle immagini e delle gaffe più iconiche della sua storia. E non mancano alcuni imprevisti decisamente piccanti Come quando, ad esempio,spdei conduttori (tra cui una ignara Cesara Buonamici) andarono inper sbaglio alcunevietate ai minori.erotici o direttamente per, conpiù chesenza censura alcuna. Mentre i giornalisti parlavano, inevitabilmente gli occhi dei telespettatori venivano "rapiti" dai piccoli teleschermi sullo sfondo. E la musichetta ...

