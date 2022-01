Tg 5 delirio in diretta: il giornalista non sa che cosa fare (Di sabato 15 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tg 5 delirio in diretta, il giornalista entra davvero nel panico e non sa che cosa deve fare: una serata davvero diversa dal solito. Si tratta di uno dei telegiornali più seguiti della televisione italiana che ogni giorno va in onda con le varie edizioni del giorno cosi come i suoi diretti concorrenti. Ma quello Leggi su youmovies (Di sabato 15 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Tg 5in, ilentra davvero nel panico e non sa chedeve: una serata davvero diversa dal solito. Si tratta di uno dei telegiornali più seguiti della televisione italiana che ogni giorno va in onda con le varie edizioni del giorno cosi come i suoi diretti concorrenti. Ma quello

Advertising

zelda_legends : @PandArancio @pisto_gol @MaxCallegari Per un attimo ho pensato che schiattasse in diretta. Non ho mai visto nessuno… - zazoomblog : Bufera in Rai Albano e Romina litigano in diretta. “Non mi hai mai capita” lui chiede scusa: “Perdonami voglio star… - LiveBianconera : RT @jason05_: IL DELIRIO LIVE, 4 ORE DI DIRETTA ENTRATE! - Laudantes : RT @jason05_: IL DELIRIO LIVE, 4 ORE DI DIRETTA ENTRATE! - jason05_ : IL DELIRIO LIVE, 4 ORE DI DIRETTA ENTRATE! -