Texas, uomo armato si barrica con ostaggi in sinagoga (Di sabato 15 gennaio 2022) Presa di ostaggi alla sinagoga di Dallas-Fort Worth, in Texas. Secondo quanto riportano i media americani, un uomo, che afferma di avere delle bombe, ha preso in ostaggio il rabbino ed altre tre persone della congregazione Beth Israel. Secondo quanto riporta Abcnews, citando fonti, l'uomo chiede la scarcerazione della sorella che è una nota terrorista, detenuta nella Carswell Air Force Base vicino a Fort Worth. Sul luogo sono mobilitate le squadre Swat della dipartimento di polizia locale e dell'Fbi, mentre sono stati evacuati i residenti dell'area circostante. L'articolo proviene da Italia Sera.

