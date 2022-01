Texas, tutti salvi gli ostaggi della sinagoga. Ucciso il terrorista (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono tutte sane e salve le persone tenute in ostaggio per 11 ore da un uomo nella sinagoga di Collyville, in Texas: sono state liberate dalle forze dell’ordine che hanno fatto irruzione nel tempio con un blitz.Il sequestratore, che chiedeva la scarcerazione di una ex scienziata pakistana, Aafia Siddiqui- ‘Lady al-Qaeda’ come è meglio nota, condannata nel 2010 da un tribunale di New York a 86 anni di prigione per tentato omicidio di ufficiali americani in Afghanistan- è morto. La polizia lo ha identificato ma non ha ancora reso noto il nome e non è neppure chiaro perchè abbia scelto la Congregazione Beth Israel per la sua azione.Il presidente Joe Biden, che ha elogiato e ringraziato le forze dell’ordine, ha messo in guardia dai pericoli dell’antisemitismo e dall’aumento dell’estremismo; e l’accaduto ha rilanciato l’allarme nelle ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Sono tutte sane e salve le persone tenute ino per 11 ore da un uomo nelladi Collyville, in: sono state liberate dalle forze dell’ordine che hanno fatto irruzione nel tempio con un blitz.Il sequestratore, che chiedeva la scarcerazione di una ex scienziata pakistana, Aafia Siddiqui- ‘Lady al-Qaeda’ come è meglio nota, condannata nel 2010 da un tribunale di New York a 86 anni di prigione per tentato omicidio di ufficiali americani in Afghanistan- è morto. La polizia lo ha identificato ma non ha ancora reso noto il nome e non è neppure chiaro perchè abbia scelto la Congregazione Beth Israel per la sua azione.Il presidente Joe Biden, che ha elogiato e ringraziato le forze dell’ordine, ha messo in guardia dai pericoli dell’antisemitismo e dall’aumento dell’estremismo; e l’accaduto ha rilanciato l’allarme nelle ...

