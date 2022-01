Texas, attacco alla sinagoga di Colleyville. Gli ostaggi sono 4, l’assalitore è il fratello di “Lady Al-Qaeda” (Di sabato 15 gennaio 2022) A Colleyville, in Texas, un uomo è entrato in una sinagoga armato di pistola e ora tien in ostaggio quattro persone, una di queste sarebbe il rabbino. La squadra Swat di Colleyville è già sul posto. Secondo l’account ufficiale della polizia diversi uomini sarebbe già entrati in azione. In un messaggio si chiede ai residenti di non interrompere le operazioni: «Tutti i residenti nelle immediate vicinanze sono stati evacuati. Si prega di evitare la zona». Insieme a loro anche gli agenti dell’Fbi. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo abbia un accento britannico, un particolare emerso dalle parole che ha rivolto alle forze dell’ordine: «Non piangete per me, io morirò. Fatemi parlare con mia sorella». Secondo l’Abc la sorella citata dall’assalitore sarebbe Aafia ... Leggi su open.online (Di sabato 15 gennaio 2022) A, in, un uomo è entrato in unaarmato di pistola e ora tien ino quattro persone, una di queste sarebbe il rabbino. La squadra Swat diè già sul posto. Secondo l’account ufficiale della polizia diversi uomini sarebbe già entrati in azione. In un messaggio si chiede ai residenti di non interrompere le operazioni: «Tutti i residenti nelle immediate vicinanzestati evacuati. Si prega di evitare la zona». Insieme a loro anche gli agenti dell’Fbi. Dalle prime ricostruzioni sembra che l’uomo abbia un accento britannico, un particolare emerso dalle parole che ha rivolto alle forze dell’ordine: «Non piangete per me, io morirò. Fatemi parlare con mia sorella». Secondo l’Abc la sorella citata dalsarebbe Aafia ...

