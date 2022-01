Terre rare, il Congresso vieta al Pentagono di rifornirsi dalla Cina (Di sabato 15 gennaio 2022) La de-globalizzazione entra nel vivo trainata dalla competizione, ormai serrata, tra Stati Uniti e Cina per la supremazia tecnologica. Insieme ai semiconduttori, al centro delle schermaglie tra i due colossi, anche le Terre rare sono divenute ormai una priorità per gli interessi nazionali di Washington nel corso dell’ultimo biennio. Nella giornata di ieri, i senatori Tom Cotton, repubblicano dell’Arkansas, e il democratico dell’Arizona, Mark Kelly, hanno depositato al Senato una proposta legislativa (Restoring Essential Energy and Security Holdings Onshore for rare Earths Act) per vietare ai contractors del Pentagono, a partire dal 2026, di rifornirsi dalle aziende cinesi per i propri dispositivi tecnologici e d’armamento per quanto riguarda le ... Leggi su formiche (Di sabato 15 gennaio 2022) La de-globalizzazione entra nel vivo trainatacompetizione, ormai serrata, tra Stati Uniti eper la supremazia tecnologica. Insieme ai semiconduttori, al centro delle schermaglie tra i due colossi, anche lesono divenute ormai una priorità per gli interessi nazionali di Washington nel corso dell’ultimo biennio. Nella giornata di ieri, i senatori Tom Cotton, repubblicano dell’Arkansas, e il democratico dell’Arizona, Mark Kelly, hanno depositato al Senato una proposta legislativa (Restoring Essential Energy and Security Holdings Onshore forEarths Act) perre ai contractors del, a partire dal 2026, didalle aziende cinesi per i propri dispositivi tecnologici e d’armamento per quanto riguarda le ...

