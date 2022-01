Tentato omicidio ad Anzio: 36enne accoltellato alla testa e alle gambe (Di sabato 15 gennaio 2022) Giallo ad Anzio, dove nel pomeriggio di oggi, sabato 15 gennaio, un uomo di 36 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato trovato a terra in una pozza di sangue. E’ successo in via Belgio. Leggi anche: omicidio a Latina: uccisa una donna Tentato omicidio ad Anzio: accoltellato un 36enne A notare la persona stesa in strada una una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Anzio, in servizio di controllo del territorio, che transitava su via Belgio. Immediatamente i militari si sono fermati e hanno visto che l’uomo era stato accoltellato. Il 36enne presentava ferite da taglio alla testa, alle gambe e a una mano. Sul posto sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 gennaio 2022) Giallo ad, dove nel pomeriggio di oggi, sabato 15 gennaio, un uomo di 36 anni, già conosciutoforze dell’ordine, è stato trovato a terra in una pozza di sangue. E’ successo in via Belgio. Leggi anche:a Latina: uccisa una donnaadunA notare la persona stesa in strada una una pattuglia di Carabinieri della Stazione di, in servizio di controllo del territorio, che transitava su via Belgio. Immediatamente i militari si sono fermati e hanno visto che l’uomo era stato. Ilpresentava ferite da taglioe a una mano. Sul posto sono ...

Advertising

CorriereCitta : Tentato omicidio ad Anzio: 36enne accoltellato alla testa e alle gambe - CriminImmigratl : RT @VoxNewsInfo2: : Nigeriano condannato a 13 anni per tentato omicidio girava libero grazie alla solita toga - resistenzasvran : Condannato a 12 anni per tentato omicidio, era a spasso per San Bonifacio - Verona Oggi - ana_mil3 : Quindi posso denunciare il vile affarista e la sua cricca per il tentato omicidio? -