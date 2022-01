Tennis | Zverev difende Djokovic ' Non sarebbe partito senza garanzie'

Advertising

peppe0231 : @LucaDiegoP @tennis_di @FiorinoLuca Non sono d'accordo, non vedo come UN singolo giocatore (pur essendo il numero 1… - SalvatoreSamp : RT @Gazzetta_it: Australian Open, il tabellone maschile. Medvedev e Zverev: assalto al trono - SuperTennisTv : La proiezione dei quarti di finale degli @australianopen ???? Djokovic vs. Berrettini ???? ???? Zverev vs. Nadal ???? ????… - Gazzetta_it : Australian Open, il tabellone maschile. Medvedev e Zverev: assalto al trono - anto219 : @CucchiRiccardo @massimo2901 Non tifavo per lui prima e dopo questa storia di certo non lo farò in futuro. Sarà pur… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Zverev

Tiscali.it

... il problema è che è una stella del, altrimenti questo caos non sarebbe scoppiato". Più cauto, ma non troppo distante dalle posizioni diil numero 2 del mondo, Daniil Medvedev. "...... con impegno e dedizione" 2021 archivio Image Sport / Sport // Jannik Sinner / foto Imago/... È il più giovane italiano ad aver raggiunto gli ottavi allo Us Open, poi sconfitto da. Parla ...MELBOURNE—Alexander Zverev made a spirited defense of embattled world number one Novak Djokovic on Saturday, saying his legacy will not be tarnished by the visa saga which has rocked the tennis ...Djokovic's determination to play in the tournament without vaccination angered the Australian public and drew criticism from fellow players but third seed Zverev said he was still a towering figure in ...