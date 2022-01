Tennis | Panatta ' Djokovic si crede infallibile | che storiaccia'

(Di sabato 15 gennaio 2022) "Ma chi gliel'ha fatto fare? Non ne esce bene" ROMA - "Onestamente,ha rotto le scatole a tutti. Questo susseguirsi di ricorsi... ma chi gliel'ha fatto fare? Non ne esce bene. Tutti i suoi ...

Per, però, "la cosa più grave è che è andato in giro, pur non essendo vaccinato, a incontrare delle persone. Si crede infallibile e ha portato avanti un discorso che si è dimostrato ...Ecco il suo commento: 'Ora ha poca credibilità continua- Io non gioisco, sia chiaro, ma questa storia gli cambia la vita. Perlomeno fuori dalla Serbia. Ha pestato una merda troppo grossa. ...Tennis | Extra | "Onestamente, Djokovic ha rotto le scatole a tutti. Questo susseguirsi di ricorsi… ma chi gliel'ha fatto fare? Non ne esce bene. Tutti i suoi colleghi ce ...Adriano Panatta, intervistato da Rai Sport, ha parlato del caso Djokovic. L'ex tennista ha parlato, anche in maniera davvero forte del campione serbo, che nelle prossime ore dovrebbe essere espulso da ...