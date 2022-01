Tennis: l'ex campionessa Chris Evert rivela di avere un cancro (Di sabato 15 gennaio 2022) Melbourne, 15 gen. (Adnkronos) - Chris Evert, ex Tennista di livello mondiale, ha rivelato una diagnosi di un cancro. "Volevo condividere la mia diagnosi di cancro ovarico di stadio 1 e la storia dietro di essa come un modo per aiutare gli altri", ha twittato la Evert. L'ex Tennista americana, ex numero uno del Tennis femminile, ora 67enne, lotterà contro la malattia. "Mi sento molto fortunata che l'abbiano preso presto e mi aspetto risultati positivi dal mio piano di chemio", ha aggiunto. La Evert è stata in testa alla classifica del Tennis femminile per 260 settimane al culmine della sua carriera. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Melbourne, 15 gen. (Adnkronos) -, exta di livello mondiale, hato una diagnosi di un. "Volevo condividere la mia diagnosi diovarico di stadio 1 e la storia dietro di essa come un modo per aiutare gli altri", ha twittato la. L'exta americana, ex numero uno delfemminile, ora 67enne, lotterà contro la malattia. "Mi sento molto fortunata che l'abbiano preso presto e mi aspetto risultati positivi dal mio piano di chemio", ha aggiunto. Laè stata in testa alla classifica delfemminile per 260 settimane al culmine della sua carriera.

Advertising

Claudione_B : RT @SuperTennisTv: ?? 23º titolo in carriera, 20 mesi dall’ultimo conquistato a Roma nel 2020. ???? @Simona_Halep è la Campionessa del Melbo… - SuperTennisTv : ?? Terzo titolo in casa e secondo ad Adelaide: è @ashbarty la campionessa del WTA500 australiano. In finale sconfi… - flamminiog : RT @SuperTennisTv: ?? 23º titolo in carriera, 20 mesi dall’ultimo conquistato a Roma nel 2020. ???? @Simona_Halep è la Campionessa del Melbo… - calinmale : RT @SuperTennisTv: ?? 23º titolo in carriera, 20 mesi dall’ultimo conquistato a Roma nel 2020. ???? @Simona_Halep è la Campionessa del Melbo… - SuperTennisTv : ?? 23º titolo in carriera, 20 mesi dall’ultimo conquistato a Roma nel 2020. ???? @Simona_Halep è la Campionessa del… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis campionessa Djokovic, la ribellione degli avversari: "L'Australian Open è più importante di lui" Nei giorni scorsi la campionessa in carica degli Australian Open Naomi Osaka si era schierata ... Secondo il governo la presenza in Australia del numero uno del tennis mondiale, non vaccinato contro il ...

Australian Open 2022: il tabellone femminile Le favorite e le azzurre I riflettori saranno puntati ovviamente sulla campionessa in carica Naomi Osaka , che dovrà dimostrare di essere tornata al top della forma sia mentale sia fisica. ...

Tennis: l'ex campionessa Chris Evert rivela di avere un cancro Il Dubbio Tennis: l'ex campionessa Chris Evert rivela di avere un cancro Melbourne, 15 gen. (Adnkronos) - Chris Evert, ex tennista di livello mondiale, ha rivelato una diagnosi di un cancro.

Il tennis di King Richard: storia delle sorelle Williams e della loro strada in salita I padri nello sport contano. Nel tennis lo ha raccontato benissimo Agassi e ora lo fa un film che racconta la storia di due delle tenniste più forti di sempre plasmate dal padre che diventare numero u ...

Nei giorni scorsi lain carica degli Australian Open Naomi Osaka si era schierata ... Secondo il governo la presenza in Australia del numero uno delmondiale, non vaccinato contro il ...Le favorite e le azzurre I riflettori saranno puntati ovviamente sullain carica Naomi Osaka , che dovrà dimostrare di essere tornata al top della forma sia mentale sia fisica. ...Melbourne, 15 gen. (Adnkronos) - Chris Evert, ex tennista di livello mondiale, ha rivelato una diagnosi di un cancro.I padri nello sport contano. Nel tennis lo ha raccontato benissimo Agassi e ora lo fa un film che racconta la storia di due delle tenniste più forti di sempre plasmate dal padre che diventare numero u ...