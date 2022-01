Tennis | Filip Serdarusic espulso dall’Australia | “Impossibilitato a intraprendere una battaglia legale come Djokovic”

(Di sabato 15 gennaio 2022) In attesa del giudizio definitivo sulle sorti di Novakin Australia, salgono a tre i casi dei soggetti a cui è stato cancellato il visto per la stessa esenzione medica di Nole. Dopo quanto accaduto con la giocatrice ceca di doppio Renata Voracova, è stato, fratello e allenatore del giocatore Nino, a lasciare il territorio australiano e costretto a tornare in Croazia. Il tecnico croato ha poi spiegato in un’intervista concessa a Sportklub, i dettagli della vicenda: “Si era aperta la possibilità di entrare in Australia con un’esenzione. Non sono vaccinato, ma a ottobre ho contratto il Covid-19. Il mio agente ha inviato il risultato del test positivo aAustralia, che l’ha inoltrato ai medici. Ho ricevuto il via libera per partire attraverso un’e-mail del 10 ...

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Filip

...con un montepremi pari a 521.000 dollari che si è disputato sul cemento dell'Olympic Park... hanno ceduto per 7 - 5 7 - 5 all'australiano John Peers e allo slovaccoPolasek, terzi favoriti ...Un'ora prima del quarto di finale del fratello, Serdarusic è stato prelevato e accompagnato, a bordo di un'auto diAustralia, agli uffici della Border Force. Ha deciso subito che non ...Filip Serdarusic told a Balkans regional sports channel online late Friday that he was not vaccinated but had tested positive for COVID-19 in October.Croatian tennis coach Filip Serdarusic who was allowed to enter Australia on a Covid-19 vaccine exemption has opted to leave the country after being caught in the visa controversy enveloping Novak ...