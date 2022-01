Tennis, ex campionessa Chris Evert: “Ho un cancro alle ovaie” (Di sabato 15 gennaio 2022) Una brutta notizia ha colpito il mondo del Tennis. L’ex numero uno al mondo Chris Evert ha rivelato sui propri profili social di avere un tumore maligno, per sua fortuna diagnosticato presto grazie a una visita di prevenzione per l’isterectomia. “Volevo condividere la mia diagnosi di cancro ovarico di stadio 1 e la storia dietro di essa come un modo per aiutare gli altri” ha scritto l’americana su Twitter. “Mi sento molto fortunata che l’abbiano preso presto e mi aspetto risultati positivi dal mio piano di chemio” spiega. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) Una brutta notizia ha colpito il mondo del. L’ex numero uno al mondoha rivelato sui propri profili social di avere un tumore maligno, per sua fortuna diagnosticato presto grazie a una visita di prevenzione per l’isterectomia. “Volevo condividere la mia diagnosi diovarico di stadio 1 e la storia dietro di essa come un modo per aiutare gli altri” ha scritto l’americana su Twitter. “Mi sento molto fortunata che l’abbiano preso presto e mi aspetto risultati positivi dal mio piano di chemio” spiega. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Tennis Ex campionessa #ChrisEvert: 'Ho un cancro alle ovaie' - TV7Benevento : Tennis: l'ex campionessa Chris Evert rivela di avere un cancro... - Claudione_B : RT @SuperTennisTv: ?? 23º titolo in carriera, 20 mesi dall’ultimo conquistato a Roma nel 2020. ???? @Simona_Halep è la Campionessa del Melbo… - SuperTennisTv : ?? Terzo titolo in casa e secondo ad Adelaide: è @ashbarty la campionessa del WTA500 australiano. In finale sconfi… - flamminiog : RT @SuperTennisTv: ?? 23º titolo in carriera, 20 mesi dall’ultimo conquistato a Roma nel 2020. ???? @Simona_Halep è la Campionessa del Melbo… -