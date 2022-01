Tennis | Daniil Medvedev commenta il caso Djokovic | “Siamo in Australia e ci sono delle regole”

(Di sabato 15 gennaio 2022) Il n.2 del mondosi sta preparando con scrupolosità agli imminentin Open 2022 (17-30 gennaio). Il russo, campione degli US Open 2021, ha voglia di mettere nel proprio palmares un nuovo Slam, ma indubbiamente a tenere in banco in questo momento è la questione legata a Novak. La seconda cancellazione del visto del serbo, campione in carica, non può non averereazioni nei giocatori. In conferenza stampa, a precisa domanda,ha risposto: “Suppongo che domani sapremo se potrà giocare. Negli ultimi giorni cistate diverse decisioni. Sulla situazione di Novak, voglio dire:ine dobbiamo rispettare le loro. Da quello che so, se hai un’esenzione valida ...

