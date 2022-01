Tamponi gratuiti per tutti gli studenti: ecco l’iniziativa della Regione Calabria (Di sabato 15 gennaio 2022) "La Regione Calabria comunica che è stata resa disponibile la funzionalità per la richiesta di Tamponi gratuiti nelle scuole per tutti gli studenti". Ad ufficializzarlo è il vicepresidente con delega all'Istruzione Giusi Princi, entusiasta di questa "opportunità che pone ancora una volta la Scuola come solido punto di riferimento, nel solco già tracciato dalle vigorose politiche d'intervento in tema di vaccinazione e sensibilizzazione portate avanti con fermezza dal Presidente Roberto Occhiuto". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 15 gennaio 2022) "Lacomunica che è stata resa disponibile la funzionalità per la richiesta dinelle scuole pergli". Ad ufficializzarlo è il vicepresidente con delega all'Istruzione Giusi Princi, entusiasta di questa "opportunità che pone ancora una volta la Scuola come solido punto di riferimento, nel solco già tracciato dalle vigorose politiche d'intervento in tema di vaccinazione e sensibilizzazione portate avanti con fermezza dal Presidente Roberto Occhiuto". L'articolo .

