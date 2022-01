Tali e Quali stasera in tv | ospiti e anticipazioni 15 gennaio 2022

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 15 gennaio 2022)va in ondain tv sabato 15in prima serata su Rai 1 condotto da Carlo Conti con una versione del celebre Tale e Quale Show con artisti “non professionisti”. Ecco di seguitodella serata. SCOPRI COSA C’È IN TV Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana, che ha visto come vincitore uno straordinario “Claudio Baglioni” interpretato da Igor Minerva con “La vita è adesso”, torna “” Edizione, il varietà di Rai1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, condotto da Carlo Conti e in onda sabato 15alle 21.25. Protagonisti saranno ancora 11 artisti “non professionisti”, scelti dalla redazione per la loro ...