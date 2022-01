Tali e Quali edizione 2022: Carlo Conti conduce la seconda puntata. Le nuove imitazioni (Di sabato 15 gennaio 2022) Torna ad una settimana di distanza la versione Nip del famoso programma condotto da Carlo Conti. Oggi sabato 15 gennaio 2022 su Rai1 va in onda la seconda puntata dello speciale torneo che mette in gara tra loro gli imitatori più bravi nascosti tra il pubblico della trasmissione. Il conduttore torna a guidare la giuria della trasmissione formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e che si completerà con un quarto giudice a sorpresa, con l’obbiettivo di premiare l’esibizione migliore di serata da mandare direttamente nella finalissima del 29 gennaio. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul secondo appuntamento con Tali e Quali in onda a partire dalle ore 21:30 e tutte le imitazioni di serata. Tali e ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 15 gennaio 2022) Torna ad una settimana di distanza la versione Nip del famoso programma condotto da. Oggi sabato 15 gennaiosu Rai1 va in onda ladello speciale torneo che mette in gara tra loro gli imitatori più bravi nascosti tra il pubblico della trasmissione. Il conduttore torna a guidare la giuria della trasmissione formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e che si completerà con un quarto giudice a sorpresa, con l’obbiettivo di premiare l’esibizione migliore di serata da mandare direttamente nella finalissima del 29 gennaio. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul secondo appuntamento conin onda a partire dalle ore 21:30 e tutte ledi serata.e ...

Advertising

misfitcIub : mi perdo anche c’è posta per te e tali e quali lasciatemi stare potrei piangere da un momento all’altro odio questa vita - bubinoblog : GUIDA TV 15 GENNAIO 2022: UN SABATO SERA TRA TALI E QUALI, C'È POSTA PER TE E CATTIVISSIMO ME - giornalemolise : Vittoria Iannacone protagonista del programma di Rai Uno “Tali e Quali”. Il sindaco di Torella del Sannio: una gran… - giornalemolise : Vittoria Iannacone protagonista del programma di Rai Uno “Tali e Quali”. Il sindaco di Torella del Sannio: una gran… - DonatellaZaghin : E se Ari stasera fosse in giuria a Tali e Quali? -